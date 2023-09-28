Субботний налет Storm Shadow на Севастополь: Рядом находился ядерный реактор близ Сухарной балки

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Комментарии
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ВЧ
Влад Черский
Беспилотная зона над чёрным морем!!! Уничтожать всё что двигается возле Крыма! А Зеленский законная цель. !!!!
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13 час.

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