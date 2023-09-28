Субботний налет Storm Shadow на Севастополь: Рядом находился ядерный реактор близ Сухарной балки

Ракетные удары ВСУ по главной базе ЧФ принимают все более разрушительный и едва ли не ежесуточный характер Сергей Ищенко На фото: обстановка в Севастополе после удара по штабу ЧФ (Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС) Едва аварийные службы Севастополя к вечеру 22 сентября успели потушить серьезный пожар в здании штаба Черноморского флота, атакованном как минимум двумя украинскими крылатыми ракетами в 13.