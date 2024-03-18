Выбор сделан. Каким будет следующий?

Юрий Ильинов

В Париже сообщили об услуге главы Франции Путину Бомпар: Макрон словами об отправке войск на Украину оказал услугу Путину Лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар во время эфира телеканала Europe 1 подверг критике заявления президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, утверждая, что они контрпродуктивны и играют на руку России. Бомпар отметил, что целью высказываний Макрона являлось формирование «стратегической двусмысленности» по вопросу Украины и дезориентированию РФ. Однако большинство стран Евросоюза и НАТО высказались против отправки войск на территорию Украины. Тем самым, Макрон фактически устранил «стратегическую двусмысленность», вместо ее формирования. Бомпар также утверждает, что Макрон, демонстрируя раскол в Европейском Союзе и НАТО по этому вопросу, оказал огромную услугу Владимиру Путину. «И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу», заявил Бомпар.