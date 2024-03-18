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Славянская доктрина

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Выбор сделан. Каким будет следующий?

Выбор сделан. Каким будет следующий?

Исторические напёрстки Выбор сделан. Каким будет следующий? Как учат учебники политических технологий (в топку) наших заклятых партнёров – сразу после избрания на любой высокий должностной пост, победитель «демократического процесса» немедленно обязан начинать новую избирательную кампанию, психологически настраивать себя на возвращение в статус «кандидата».

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Юрий Ильинов
В Париже сообщили об услуге главы Франции Путину Бомпар: Макрон словами об отправке войск на Украину оказал услугу Путину Лидер фракции «Непокорившейся Франции» в парламенте страны Мануэль Бомпар во время эфира телеканала Europe 1 подверг критике заявления президента Эммануэля Макрона о возможности отправки войск на Украину, утверждая, что они контрпродуктивны и играют на руку России. Бомпар отметил, что целью высказываний Макрона являлось формирование «стратегической двусмысленности» по вопросу Украины и дезориентированию РФ. Однако большинство стран Евросоюза и НАТО высказались против отправки войск на территорию Украины. Тем самым, Макрон фактически устранил «стратегическую двусмысленность», вместо ее формирования. Бомпар также утверждает, что Макрон, демонстрируя раскол в Европейском Союзе и НАТО по этому вопросу, оказал огромную услугу Владимиру Путину. «И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу», заявил Бомпар.
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