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Обращение руководства Советского района ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Обращение руководства Советского района ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.В этот день по всей стране отдают дань памяти всем жертвам террористических актов, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.

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