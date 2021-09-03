Обращение руководства Советского района ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.В этот день по всей стране отдают дань памяти всем жертвам террористических актов, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.В этот день по всей стране отдают дань памяти всем жертвам террористических актов, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при исполнении служебного долга.
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