Building an Arsenal That Survives the Tenth Salvo

America faces a well-defined industrial base problem. Whether it’s a hypothetical Taiwan invasion wargame run two dozen times, the current Iranian conflict, or the Russo-Ukrainian War, the same result repeats: Magazines of key weapons such as cruise missile systems and interceptors empty within days, weeks, or months, and the current industrial base takes years to replenish them.
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