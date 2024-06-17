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Россияне стали чаще получать права на вождение мотоциклов и скутеров

Россияне стали чаще получать права на вождение мотоциклов и скутеров

Интерес россиян к получению водительских прав категории А вырос в четыре раза, пишут "Известия". На начало июня было представлено более 4 тысяч объявлений о продаже новых мотоциклов, что на 160 % больше, чем годом ранее.

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