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Шняги.Нет

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Гениальный план: как не идти в армию, оставшись в школе навечно

Гениальный план: как не идти в армию, оставшись в школе навечно

Смышленый парень с самого детства нашел нестандартный способ избежать службы в армии. Его логика была проста и безотказна: если задержаться в каждом классе на лишний год, то к моменту окончания школы возраст призыва будет уже неактуален.

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