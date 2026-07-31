Гениальный план: как не идти в армию, оставшись в школе навечно

Смышленый парень с самого детства нашел нестандартный способ избежать службы в армии. Его логика была проста и безотказна: если задержаться в каждом классе на лишний год, то к моменту окончания школы возраст призыва будет уже неактуален.
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