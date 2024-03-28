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МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины

МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины

Украинское диппредставительство в Швеции может осуществлять вербовку граждан страны для участия в боевых действиях, так как это допускается международным правом, заявил РИА Новости пресс-секретарь шведского МИД Тумас Ванеск.

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