МИД Швеции признал, что не запрещает вербовку шведов посольством Украины

Украинское диппредставительство в Швеции может осуществлять вербовку граждан страны для участия в боевых действиях, так как это допускается международным правом, заявил РИА Новости пресс-секретарь шведского МИД Тумас Ванеск.
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