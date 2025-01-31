Нумеролог назвала три лучшие даты для регистрации брака

Эксперт рассказала, какое время предпочесть, чтобы пожениться. Свадьба 123RF/legion-media.ruНумеролог Мария Сюцай рассказала, как дата регистрации брака влияет на дальнейшую семейную жизнь, и дала советы по выбору идеального времени для свадьбы.