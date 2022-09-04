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Военные медики ВВО в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали задачи по эвакуации раненых с поля боя

Военные медики ВВО в рамках СКШУ «Восток-2022» отработали задачи по эвакуации раненых с поля боя

По легенде эпизода учения одна из боевых бронированных машин была условно подорвана на противотанковой мине, в результате чего механик-водитель получил ранение.

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