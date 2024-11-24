Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сталино. 1937 год. Начало строительства дома №13 по бульвару Пушкина и дома №21 по Комсомольскому пр-ту.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Сталино. 1937 год. Начало строительства дома №13 по бульвару Пушкина и дома №21 по Комсомольскому пр-ту.
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