Обманутые заемщики: почему банки чаще проигрывают суды по «фальшивым» кредитам Ирина ВальковаВ условиях стремительно растущей цифровизации банковского сектора, когда оформить кредит можно за считанные минуты через мобильное приложение, участились случаи, когда кредиты оформляются на граждан без их ведома.
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