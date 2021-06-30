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Какой партийный лидер самый порядочный в Госдуме?

Какой партийный лидер самый порядочный в Госдуме?

Бедность не порок Достаточно ответить на вопрос, у кого сколько было жён и детей вне брака? По аналогии с Америкой.

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Vlad Иванов
Все правильно! Голосуй за КПРФ! Это единственная партия способная криминализировать развод! Лозунг партии: Или с женой или в тюрьме. Выбор твой!
ОЛЕГЫЧ
Или партбилет на стол.......
Vlad Иванов
Это уж само собой! И с работы - вон!
Юрий Ded
Опять . Ну сколько можно господа фальшивые коммуняки вот такую блевотину писать ? Вы же сами вот такой писаниной людей от себя гоните а потом удивляетесь почему от вас отвернулись .
Ирина
У врагов коммунистов все 103 года советского и вашего антисоветского периодов для своей страны и народа есть только тупое злобствование ПРОТИВ чего-то или кого-то ,никогда не предлагая своей лучшей альтернативы . И вот с этим вы еще и всерьез возомнили ,что вы достойны владеть страной .
Михаил Еграшин
Зюганов обгадился еще при Ельцине, когда сделал шикарный жест, по факту сказав, что депутатское кресло важнее каких-то там принципов (вспомните "парад премьеров"). Чем лишил свою партию шансов на будущее, за то (фактически) продвинул ЕР.

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