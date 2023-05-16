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Американскую школьницу отстранили от учебы после записи видео, на котором ее учитель оскорбляет чернокожих

Американскую школьницу отстранили от учебы после записи видео, на котором ее учитель оскорбляет чернокожих

Американская 15-летняя школьница Мэри Уолтон была отстранена от учебы на три дня после того, как записала видеозапись, на которой видно, что ее учитель произносит расистские оскорбления.

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