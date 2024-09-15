Председатель СК России поставил на контроль расследование уголовного дела об угрозах представителям общественной организации

В социальных медиа сообщается об угрозах, поступающих в адрес представителей общественной организации в связи с их активной позицией относительно привлечения к ответственности уроженца одной из стран Средней Азии, обвиняемого в совершении преступления экстремистской направленности.
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