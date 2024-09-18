ЦИК Молдавии: Кремль не должен решать, сколько участков для выборов открыть в РФ

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Павел Постикэ заявил, что Кремль не имеет права диктовать, сколько избирательных участков Кишинев должен открывать в России на предстоящих выборах и референдуме о вступлении в ЕС.