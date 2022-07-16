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Леброн – о жесте Стефа Карри: «Посмотри, что ты наделал!»

Леброн – о жесте Стефа Карри: «Посмотри, что ты наделал!»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на очередное повторение фирменного жеста разыгрывающего «Голден Стэйт» Стефена Карри.

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