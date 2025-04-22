⛰ Под Феодосией спасли пять туристов, которые не могли спуститься с горы Трое взрослых и двое детей не могли спуститься с горного массива Спящая красавица, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
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⛰ Под Феодосией спасли пять туристов, которые не могли спуститься с горы Трое взрослых и двое детей не могли спуститься с горного массива Спящая красавица, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.