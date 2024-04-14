Pronews.gr: сердечные болезни предшествуют возникновению рака

Исследователи из Тель-Авивского университета в Израиле совместно с зарубежными коллегами обнаружили важный предупреждающий знак, который может указывать на повышенный риск внезапного увеличения количества злокачественных клеток по всему организму.
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