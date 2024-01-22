Участники СВО - "убийцы с зависимостями": Скандал во Владивостоке вышел на федеральный уровень

Сергей Евдокимов

Этого ублюдка препода уволили уже ? Или снова миндальничают. Это же открытый враг страны, и его действия подпадают под статью дискредитации российской армии, и за это полагается жесткое наказание. Может эту тварь отправить на СВО рыть окопы? Давать оружие в руки этой мрази нельзя . А те студенты которые поддержали гнилого препода , и устроили травлю Артему их как назвать? Сволочи, проверить каждого и отправить на СВО , чтобы на личном примере доказывали , что они заблуждались и каются . Иначе эта раковая опухоль будет только расползаться.