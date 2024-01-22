Царьград TSITSAGI NIKITA/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS Во Владивостоке преподаватель университета возмутился сбором средств для военных, назвав их "убийцами с зависимостями".
Участники СВО - "убийцы с зависимостями": Скандал во Владивостоке вышел на федеральный уровень
Комментарии
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Сергей Евдокимов
Этого ублюдка препода уволили уже ? Или снова миндальничают. Это же открытый враг страны, и его действия подпадают под статью дискредитации российской армии, и за это полагается жесткое наказание. Может эту тварь отправить на СВО рыть окопы? Давать оружие в руки этой мрази нельзя . А те студенты которые поддержали гнилого препода , и устроили травлю Артему их как назвать? Сволочи, проверить каждого и отправить на СВО , чтобы на личном примере доказывали , что они заблуждались и каются . Иначе эта раковая опухоль будет только расползаться.
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19 час.
Сергей Романов
Поддерживаю на все 100+%. Возможно тот преподователь прошло школу Сороса где то в Англии или в США и сейчас вышел из подполья? Это враг и он себя обозначил.Таких надо выпрлвождать за бугор, лишив гражданства, а студентов, поддержав преподователя отправит в СВО, пусть себя проявят.искупить свой грех.
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19 час.
Горыныч
Студентов вместе с "преподавателем" отправить на СВО, но не воевать, а окопы рыть, под охраной. А потом на восстановление Донбасса, до полного восстановления.
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15 час.
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