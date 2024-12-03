Советник Байдена анонсировал новые санкции против России до прихода Трампа

До передачи власти избранному президенту США Дональду Трампу администрация Джо Байдена намерена ввести новые антироссийские санкции, объявил советник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
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