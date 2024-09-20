🔥 В Симферополе произошёл пожар в многоквартирном доме: спасатели эвакуировали 32 человека Огонь охватил 3 этаж МКД на улице Тургенева, там горела кровля и было много дыма.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥 В Симферополе произошёл пожар в многоквартирном доме: спасатели эвакуировали 32 человека Огонь охватил 3 этаж МКД на улице Тургенева, там горела кровля и было много дыма.