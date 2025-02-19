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Царьград

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Пушков назвал Макрона чудо-воином: Европа не отправит войска на Украину

Пушков назвал Макрона чудо-воином: Европа не отправит войска на Украину

Франция и другие страны Европы отказались от идеи отправки своих войск на территорию Украины.Европейский союз, несмотря на заявления своих лидеров, не готов отправить свои войска на территорию Украины.

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