Социальный вклад: объяснено, насколько выгоден новый инструмент для россиян

Социальный вклад может быть интересен гражданам с невысоким уровнем дохода — такой инструмент поможет накапливать средства в рамках «подушки безопасности», считает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.
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