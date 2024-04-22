Новгородский суд подтвердил обязанность органов местного самоуправления мотивировать свои решения по НТО

В октябре 2023 года к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову поступило обращение компании, размещающей два кафе в форме нестационарных объектов (НТО) на территории Кремлевского парка Великого Новгорода.
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