Сальвини: Трамп за несколько недель сделал больше, чем Байден за четыре года

Итальянский вице-премьер, министр транспорта Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выразил мнение, что президент США Дональд Трамп за несколько недель сделал больше, чем его предшественник экс-глава Белого дома Джо Байден за четыре года.