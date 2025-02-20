Сальвини: Трамп за несколько недель сделал больше, чем Байден за четыре года

Итальянский вице-премьер, министр транспорта Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выразил мнение, что президент США Дональд Трамп за несколько недель сделал больше, чем его предшественник экс-глава Белого дома Джо Байден за четыре года.
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