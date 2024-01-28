Бывший разведчик морской пехоты американской армии Скотт Риттер дал интервью на YouTube-канале Ask The Inspector и заявил о том, что в результате российской спецоперации, выход к черноморскому побережью для незалежной будет закрыт навсегда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии