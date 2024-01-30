Косачев назвал сообщения об отставке Залужного перекладыванием ответственности

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал сообщения о возможной отставке главой Украины Владимиром Зеленским главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного "историей про перекладывание друг на друга ответственности за тотальные провалы на фронте и в тылу".