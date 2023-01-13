Андрей Бочкарев: Почти 100 соцобъектов построены в Москве в 2022 году

В столице в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию почти 100 социальных объектов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
В столице в прошлом году построили и ввели в эксплуатацию почти 100 социальных объектов. Об этом в пятницу, 13 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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