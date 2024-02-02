"Известия" сообщили о таинственном исчезновении импортных яиц

Куриный яйца из Белоруссии, Азербайджана и Турции скорее всего так и не попали на полки магазинов.Как выяснила газета "Известия", 78 млн куриных яиц, ввезенных в Россию с начала 2024-го года из Белоруссии, Азербайджана и Турции не попали в розничную торговлю.