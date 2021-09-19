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Доставайте шапочки: пришло серьезное похолодание, прогноз погоды на 19 сентября

Доставайте шапочки: пришло серьезное похолодание, прогноз погоды на 19 сентября

Погода в Украине в воскресенье, 19 сентября, останется под влиянием поля пониженного давления, а синоптическую картину обусловит атмосферный фронт, что вкупе принесет еще большее снижение температуры воздуха, а также осадки в виде дождей и гроз.

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