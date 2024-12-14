День образования радиотехнических войск ВКС отмечают в России 15 декабря 2024 года Анна ЧернышоваКаждый год 15 декабря в Российской Федерации отмечается важный праздник, посвящённый образованию радиотехнических войск Воздушно-космических сил России.
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