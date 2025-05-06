В Новосибирске конкурс «Достояние Сибири» завершился дефиле в кокошниках

Главные красотки в возрасте от 34 до 46 лет прошли все этапы конкурса, проявили таланты, а также вышли на сцену в стилизованных русских нарядах, представили коллекции российских брендов и коллекции дизайнеров города Новосибирска.
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