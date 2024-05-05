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Фернандо Алонсо: «Национальность играет роль при судействе. Поговорю с ФИА – надо защитить испанских гонщиков»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо остался недоволен тем, что соперника из «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона не наказали за инцидент на старте спринта на Гран-при Майами.

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