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В статье рассмотрим вопрос о том, какие отношения были у Бориса Абрамовича с чеченскими террористами

В статье рассмотрим вопрос о том, какие отношения были у Бориса Абрамовича с чеченскими террористами

﻿﻿КоллажБорис Абрамович Березовский — человек, который долгое время имел вес в России, а когда отношение властей к нему изменилось, он уехал со своими миллионами в Великобританию, где и умер в 2013 году в возрасте 67 лет.

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