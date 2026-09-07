4,5 метра высотой и 200 км длиной: Финляндия достроила забор на границе с Россией

Финляндия официально завершила строительство заграждения на отдельных участках границы с Россией. Как сообщила финская пограничная служба, общая протяженность конструкции составила около 200 километров при высоте 4,5 метра.
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