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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист Бенсон: «До Монако последний сход Леклера из-за аварии по своей вине случился в 2023-м. У Хэмилтона – 4 за этот период»

Автоспортивный редактор BBC Эндрю Бенсон прокомментировал мнение о том, что пилот «Феррари» Шарль Леклер часто сходит в гонках из-за аварий по собственной вине.

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