Владимир Константинов: В Крыму продолжается работа по внесению изменений в Гимн республики

В Крыму продолжается работа по внесению изменений в Гимн республики.Сейчас рабочая группа Государственного Совета во главе с моим первым заместителем Сергеем Павловичем Цековым занимается организационными вопросами, разрабатывает положение конкурса.
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