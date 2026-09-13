Сегодня, 13 сентября, «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетико» в матче 5-го тура Ла Лиги сезона-2026/27.Сегодня, 13 сентября, «Реал Сосьедад» сыграет с «Атлетико» в матче 5-го тура Ла Лиги сезона-2026/27.
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