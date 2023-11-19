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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Прокурор Алтая рассказал, как пострадавшие от урагана могут получить поддержку

Прокурор Алтая рассказал, как пострадавшие от урагана могут получить поддержку

Глава ведомства поставил на контроль устранение последствий непогоды Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль работы по устранению последствий непогоды и восстановлению автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры, сообщили в ведомстве.

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