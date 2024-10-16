Теория заговора: паранойя или отражение реальности?

В общественном сознании и общественно-политической жизни словосочетание «теория заговора» — клеймо, которым отмечают отвергаемые принципиально без доказательств теоретические концепции, предположения, гипотезы, догадки.
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