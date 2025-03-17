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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Косторная о Кубке Первого канала: «Гущину очень жаль, не поняла некоторых высказываний в ее адрес от команды. Понимаю, могло вылететь лишнее, но меня это дико оскорбило»

    16 марта команда Анны Щербаковой победила на турнире в Челябинске, команда Алины Загитовой заняла второе место, команда Александры Трусовой – третье.

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