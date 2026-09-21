21 сентября 1862 г. в Великом Новгороде, в Кремле, напротив собора Святой Софии в присутствии Александра II и членов царской семьи был торжественно открыт первый монумент, посвящённый российскому государству — памятник «Тысячелетие России».
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