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17-летний марокканец пересек Гибралтарский пролив и попал в материковую часть Испании, зацепившись за ось автобуса «Вальядолида» после игры с «Сеутой». Им занимается полиция

17-летний марокканец пробрался из Сеуты на материковую часть Испании, зацепившись за автобус «Вальядолида».

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