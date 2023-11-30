Совкомбанк накануне IPO приобрел страховую группу «Инлайф»

Совкомбанк накануне первичного публичного размещения своих акций (IPO) приобрел страховые компании (СК) «Инлайф Страхование» (в прошлом — «Уралсиб Страхование») и «Инлайф Страхование жизни» («Уралсиб Жизнь»), пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
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