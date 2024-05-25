Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

874 подписчика

Студенты и преподаватели Сахалинского железнодорожного института в рамках акции «Вузы для фронта» приняли участие в отправке гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО

Студенты и преподаватели Сахалинского железнодорожного института в рамках акции «Вузы для фронта» приняли участие в отправке гуманитарной помощи бойцам, находящимся в зоне СВО

Сегодня, как никогда, всем важно быть одной большой дружной командой в поддержке земляков в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх