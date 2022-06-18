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Синицина и Кацалапов – лидеры обновленного рейтинга ISU

Синицина и Кацалапов – лидеры обновленного рейтинга ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам сезона-2021/2022. Первое место в рейтинге занимают серебряные призеры Олимпийских игр – 2022, чемпионы мира – 2021 россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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