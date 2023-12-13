«МЮ» вылетел из еврокубков, «Зенит» готов продать Ренана «Вест Хэму», Кьеллини завершил карьеру, Панин предложил Овечкину на руки пописать, Калешин возглавил «Аланию» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, занял 4-е место в группе и вылетел из еврокубков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Зенит» остался без зимнего чемпионства. «Краснодар» шокировал ЦСКА хитрым угловым
- Карпина забанили за «дебила», а Абаскаля – за бросок Бериши, 1500 очков Овечкина, Малинин выиграл короткую в финале Гран-при, 100 побед Ротенберга и другие новости
- Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости
Свежие комментарии