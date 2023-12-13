«МЮ» вылетел из еврокубков, «Зенит» готов продать Ренана «Вест Хэму», Кьеллини завершил карьеру, Панин предложил Овечкину на руки пописать, Калешин возглавил «Аланию» и другие новости

Лена Мисько

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча 18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 79-й минуте игры, который был реализован. Почти нет сомнений, что ЭСК признает решение Рафаэля Шафеева назначить пенальти ошибочным.