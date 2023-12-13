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Не только о футболе

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«МЮ» вылетел из еврокубков, «Зенит» готов продать Ренана «Вест Хэму», Кьеллини завершил карьеру, Панин предложил Овечкину на руки пописать, Калешин возглавил «Аланию» и другие новости

«МЮ» вылетел из еврокубков, «Зенит» готов продать Ренана «Вест Хэму», Кьеллини завершил карьеру, Панин предложил Овечкину на руки пописать, Калешин возглавил «Аланию» и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, занял 4-е место в группе и вылетел из еврокубков.

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Комментарии
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Лена Мисько
ничего бомжи своими кляузами не добились 😂
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1 мин.
Лена Мисько
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча  18-го тура РПЛ с «Факелом» (1:1), сообщает «СЭ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС. Московский клуб попросил рассмотреть эпизод с назначенным пенальти в свои ворота на 79-й минуте игры, который был реализован. Почти нет сомнений, что ЭСК признает решение Рафаэля Шафеева назначить пенальти ошибочным.
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37 сек.
Лена Мисько
Беги, Веня, беги
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6 сек.

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