5 Emmy-Winning TV Shows From The '80s That Still Hold Up Today

The '80s was a truly groundbreaking decade for television of all genres - and the Emmys rightly recognized these shows as some of the best of them all.
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