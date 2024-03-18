В ГИБДД разъяснили, как избежать штрафа за выезд на перекресток на красный свет

Регулируемый перекресток, фото: njcar.ru Практически все водители сталкивались с ситуацией, когда они оказывались на регулируемом перекрестке и попадали в затор в его центре из-за пробок или нехватки времени для поворота.
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