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В ГИБДД разъяснили, как избежать штрафа за выезд на перекресток на красный свет

В ГИБДД разъяснили, как избежать штрафа за выезд на перекресток на красный свет

Регулируемый перекресток, фото: njcar.ru Практически все водители сталкивались с ситуацией, когда они оказывались на регулируемом перекрестке и попадали в затор в его центре из-за пробок или нехватки времени для поворота.

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