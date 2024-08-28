Мероприятия, посвященные Дню независимости, прошли без инцидентов

Полиция Республики Молдова сообщает, что вчерашнее вечернее мероприятие на площади Великого национального собрания, посвященное Дню независимости Республики Молдова, прошло без нарушений и отклонений от закона.
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